Пропавшего в июле мужчину разыскивают в Пскове

11:50, 29 октября 2023, ПАИ

В Пскове разыскивают без вести пропавшего Андрея Петрова 1978 года рождения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Мужчина жил на улице 2-й Посёлочной.

С 27 июля его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели в микрорайоне Завеличье у моста Александра Невского недалеко от улицы Подвишенской.

Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Был одет в серую кепку, чёрные очки, зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёную куртку в полоску с капюшоном, в чёрные штаны, на ногах тёмно-синие резиновые тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову) или в дежурную часть – 59-63-22.