20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
20 человек пострадали в ДТП в Псковской области с 23 по 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Всего за этот период в регионе сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 12 ДТП, а также пресекли 1 408 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Кроме того, полицейские выявили 32 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержали семь водителей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>