20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

10:13, 30 октября 2023, ПАИ

20 человек пострадали в ДТП в Псковской области с 23 по 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Всего за этот период в регионе сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 12 ДТП, а также пресекли 1 408 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Кроме того, полицейские выявили 32 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержали семь водителей.