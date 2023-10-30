К концу года в Финском парке Пскова откроется ещё одно кафе

11:21, 30 октября 2023, ПАИ

К концу 2023 года в Финском парке Пскова откроется ещё одно кафе, сообщил корреспонденту ПАИ инвестор Сергей Чекрышов.

Новая точка общепита появится на площадке, известной как двор купца Лапина с прилегающими складами. «Если всё сложится хорошо, то запуститься рассчитываем уже к концу года», - уточнил Сергей Чекрышов.

По его словам, планируется комплексное освоение этой территории под ресторанно-гостиничный комплекс, и в перспективе к 2025 году здесь откроется не только кафе, но и трёхзвёдочный апарт-отель на 70 номеров.

Речь идёт о земельном участке, привязанном к домам по адресу улица Гоголя, 50А и 52. Согласно кадастровому плану, земельный участок находится в частной собственности и предназначен под строительство гостиницы.

Первые планы по освоению этой территории появились ещё в 2012 году. Тогда на градсовете Пскова проект ресторанно-гостиничного комплекса, но другого инвестора, рекомендовали к реализации. Однако первые ощутимые подвижки в этом вопросе появились лишь в начале 2022 года, когда в интервью «Псковской правде» Сергей Чекрышов подтвердил намерения по реализации проекта и обозначил первые сроки. Напомним, этот инвестор также реализует проект «ЖК ТЭЦ на Великой».