Два человека погибли при пожарах в Псковской области за двое суток

10:53, 30 октября 2023, ПАИ

Два человека погибли при пожарах в Псковской области за двое суток. Всего за это время в регионе произошло семь пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, 28 октября в 1:34 в деревне Липовец Завещевский Бежаницкого района сгорели жилой дом и сарай. При пожаре погиб 49-летний мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 2:54 на улице Школьной в деревне Ершово Псковского района полностью выгорел изнутри жилой дом. Погибла 42-летняя женщина. Предварительной причиной возгорания стало также неосторожное обращение с огнём.

В 16:32 в СНТ «Черняковицы» Псковского района полностью выгорел изнутри двухэтажный садовый дом, сгорела кровля. Пожарным удалось спасти от возгорания пять хозяйственных построек. Предварительно, пожар произошёл из-за аварийного режима работы печного оборудования.

В 16:49 в СНТ «Череха» Псковского района сгорела баня и хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на входе в баню.

В 19:30 на Октябрьском проспекте в Пскове огонь повредил моторный отсек в легковом автомобиле Citroen 2001 года выпуска. Автомобиль удалось спасти от огня. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

29 октября в 00:51 в деревне Дубки Островского района в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В 20:03 на улице Липовой в деревне Заболотье Великолукского района сгорело бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.