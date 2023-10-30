Два года тюрьмы грозит гдовичу за кражу велосипеда

12:39, 30 октября 2023, ПАИ

38-летнему неработающему гдовичу грозит наказание в виде двух лет лишения свободы за кражу велосипеда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина ночью 27 октября похитил велосипед на улице Кингисеппской в Гдове. Владелец велосипеда обратился за помощью в ОМВД России по Гдовскому району. В результате проведённых полицейскими оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам установили личность мужчины.

Похищенный велосипед обнаружили и изъяли. В отношении гдовича возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.