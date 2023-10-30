Великолукский студент стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе

13:43, 30 октября 2023, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Анвар Аллахьяров стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе среди мужчин младше 23 лет. Соревнования прошли в Тиране с 23 по 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

В финальном бою Анвар Аллахьяров победил грузинского спортсмена Ромео Беридзе со счётом 10:0. Великолукский студент выступает в весовой категории до 60 килограммов.

Напомним, что российские борцы на этих соревнованиях выступали в качестве нейтральных атлетов.

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