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Происшествия

Уголовное дело возбудили против пьяного водителя-рецидивиста в Пыталовском районе

Уголовное дело возбудили против пьяного водителя-рецидивиста в Пыталовском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 29-летний местный житель, зимой этого года уже арестованный за вождение в нетрезвом виде на 11 суток, снова сел пьяным за руль 16 сентября. Он управлял автомобилем ВАЗ на дороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. От прохождения освидетельствования по прибору и медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В тот же день он угнал автомобиль своего знакомого, на котором и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Уголовные дела соединили в одно производство.

Статья 264 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Статья 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры района.

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