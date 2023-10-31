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Псковичка приревновала своего парня к сестре и ударила его ножом

Жительница Пскова приревновала своего парня к сестре и ударила его ножом. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Псковичка приревновала своего парня к сестре и ударила его ножом. Фото: ПАИ

В июле текущего года пскович со своим знакомым направился в гости к своей девушке. Придя в гости, они увидели двоюродную сестру девушки и вчетвером стали распивать алкоголь. В процессе распития спиртных напитков двоюродная сестра девушки стала более тесно общаться с молодым человеком и говорить ему, что хочет, чтоб он к ней вернулся, поскольку раньше они состояли в отношениях. Эти разговоры не понравились его девушке, и она выгнала двоюродную сестру из квартиры, выбросив её вещи на лестничную площадку.

Пскович со своим другом также ушли на улицу, тогда девушка разозлилась ещё больше, взяла нож и пошла за ними на улицу.

Она держала нож в руке и ругалась на свою двоюродную сестру. В это время молодой человек решил успокоить её, подошёл вплотную и получил удар ножом в живот.

В результате ему был причинён тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Уголовное дело по статье 118 УК РФ направлено в суд для рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трёх лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

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