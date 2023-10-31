О плане работ в Печорах и монастыре рассказал Денис Василенко

14:18, 31 октября 2023, ПАИ

О плане и сроках работ в Печорах и монастыре рассказал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Учредители АНО – епархия и правительство, поэтому работа как шла, так и будет идти. Сейчас в работе 32 объекта, которые просто невозможно вдруг взять и остановить. Работа продолжается, и, в частности, в Псково-Печерском монастыре она будет продолжаться ещё два года точно, – уточнил Денис Василенко. – В центральной части города работы должны завершиться до конца года, но продолжатся работы на сетях, в храмах города. Там же с сетями большая проблема, и сейчас она решается и будет решаться в течение нескольких лет».

Кроме того, он напомнил, что к финальной фазе подошли работы на колокольне Троицкого собора в Псковском кремле, в этом году завершится реставрация Пороховых погребов. «Одновременно начинаем работы в Троицком соборе. Собор находится в сложной технической ситуации: надо укреплять фундамент, реставрировать фасады, которые в своё время были покрыты цементной штукатуркой, губительной для известняка», – пояснил Денис Василенко.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик подтвердил, что деятельность АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» распланирована до 2030 года. «Никаких изменений в работе и планах не намечается в связи с кадровыми переменами», – заключил он.