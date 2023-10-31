Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О плане работ в Печорах и монастыре рассказал Денис Василенко

О плане и сроках работ в Печорах и монастыре рассказал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Печоры на пути к преображению. Август 2023 года. Фото: Андрей Степанов

«Учредители АНО – епархия и правительство, поэтому работа как шла, так и будет идти. Сейчас в работе 32 объекта, которые просто невозможно вдруг взять и остановить. Работа продолжается, и, в частности, в Псково-Печерском монастыре она будет продолжаться ещё два года точно, – уточнил Денис Василенко. – В центральной части города работы должны завершиться до конца года, но продолжатся работы на сетях, в храмах города. Там же с сетями большая проблема, и сейчас она решается и будет решаться в течение нескольких лет».

Леса на колокольне Троицкого собора разберут частично. Фото: ПАИ

Кроме того, он напомнил, что к финальной фазе подошли работы на колокольне Троицкого собора в Псковском кремле, в этом году завершится реставрация Пороховых погребов. «Одновременно начинаем работы в Троицком соборе. Собор находится в сложной технической ситуации: надо укреплять фундамент, реставрировать фасады, которые в своё время были покрыты цементной штукатуркой, губительной для известняка», – пояснил Денис Василенко.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик подтвердил, что деятельность АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» распланирована до 2030 года. «Никаких изменений в работе и планах не намечается в связи с кадровыми переменами», – заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 октября 2023

Скейт-парк построили в Стругах Красных
31 октября 2023

Сотни мероприятий пройдут в Псковской области к 100-летию со дня рождения Александра Матросова
31 октября 2023

Вместо дня рождения – рекорд на балалайке: Ольга Тимофеева рассказала, как придумали «фишку» Псковской области на выставке «Россия»
31 октября 2023

Какие новогодние мероприятия пройдут в регионе, рассказали псковичам
31 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Школа художников в Пскове
31 октября 2023

Заброшенный контрольно-пропускной пункт восстанавливают в Псковской областной больнице
31 октября 2023

Вечер настольных игр проведут в Пскове 8 ноября
31 октября 2023

Дорожную технику продолжают закупать для Куньинского района

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...