На обязательные работы отправится мужчина за пьяное вождение в Пыталово
На обязательные работы отправится мужчина за пьяное вождение в Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Суд установил, что 32-летний мужчина управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное преступление. Полицейские задержали его на улице Красноармейской в Пыталово.
Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.
Приговор суда вступил в законную силу.
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