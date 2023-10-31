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Происшествия

На обязательные работы отправится мужчина за пьяное вождение в Пыталово

На обязательные работы отправится мужчина за пьяное вождение в Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Суд установил, что 32-летний мужчина управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное преступление. Полицейские задержали его на улице Красноармейской в Пыталово.

Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Приговор суда вступил в законную силу.

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