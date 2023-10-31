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Политика

Олег Майоров вступил в должность главы Невельского муниципального округа

Олег Майоров принял присягу и вступил в должность главы Невельского муниципального округа. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

  • Вступление Олега Майорова в должность
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Вступление Олега Майорова в должность
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Вступление Олега Майорова в должность
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Вступление Олега Майорова в должность
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Вступление Олега Майорова в должность
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Вступление Олега Майорова в должность
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Вступление Олега Майорова в должность
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Вступление Олега Майорова в должность
    Фото: газета «Невельский вестник»

В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев, депутаты Собрания депутатов Невельского муниципального округа, представители федеральных и региональных структур, должностные лица органов местного самоуправления муниципального округа, представители политических партий, духовенства и сотрудники СМИ.

Председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва Виктор Зуев зачитал решение об избрании главой Невельского муниципального округа Олега Майорова, вручил ему удостоверение главы Невельского муниципального округа. После этого новоизбранный глава принёс присягу.

В адрес избранного главы Невельского муниципального округа было зачитано поздравление от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Благословил главу на общественное служение на благо округа благочинный церквей Невельского района, настоятель собора Святой Троицы в Невеле протоиерей Пётр Нетреба.

В ответном слове Олег Майоров поблагодарил всех за поддержку и оказанное доверие.

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