Жителя Пыталовского района осудили за повторное вождение в нетрезвом виде

19:49, 31 октября 2023, ПАИ

Жителя Пыталовского района осудили за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 32-летний мужчина, ранее уже подвергнутый административному наказанию за нетрезвое вождение, снова сел пьяным за руль. 2 июля он ехал на мопеде марки DDE по улице Красноармейской в Пыталово, когда у дома № 41 был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Пыталовскому району.

Пыталовский суд признал мужчину виновным по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Подсудимому назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Приговор суда вступил в законную силу.