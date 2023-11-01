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Происшествия

Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках

Возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома произошло на улице Ботвина в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры.

По предварительным данным, с места пожара госпитализировали двоих человек.

На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения и газовая служба. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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