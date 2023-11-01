Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках
Возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома произошло на улице Ботвина в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры.
По предварительным данным, с места пожара госпитализировали двоих человек.
На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения и газовая служба. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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