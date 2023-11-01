Многоэтажный дом загорелся в Великих Луках

00:04, 01 ноября 2023, ПАИ

Возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома произошло на улице Ботвина в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры.

По предварительным данным, с места пожара госпитализировали двоих человек.

На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения и газовая служба. Обстоятельства произошедшего выясняются.