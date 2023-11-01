Семь лет колонии получил псковский военнослужащий за самоволку

10:05, 01 ноября 2023, ПАИ

Псковский военнослужащий осужден за самовольное оставление части без уважительных причин. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гарнизонном военном суде.

Мужчина, пытаясь временно уклониться от прохождения военной службы по контракту в период мобилизации (в соответствии с указом президента России от 21 сентября 2022 года № 647), без уважительных причин не прибыл к установленному регламентом служебному времени в декабре 2022 года в расположение войсковой части, дислоцированной в Тверской области. В это время он находился по месту жительства в Великих Луках, где проводил время по своему усмотрению до 25 января 2023 года, пока его не задержали сотрудники полиции.

Кроме того, в феврале 2023 года мужчина не прибыл в расположение войсковой части, дислоцированной в Пскове. В это время он также находился в Великих Луках до 28 июня, пока его вновь не задержали полицейские.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступлений и раскаялся в содеянном.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении указанных преступлений и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.