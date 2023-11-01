Александр Волков избран главой Стругокрасненского муниципального округа

11:58, 01 ноября 2023, ПАИ

Главой Стругокрасненского муниципального округа избран Александр Волков. Об этом сообщает районная газета «Струги».

Сегодня состоялась третья сессия Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа. В работе сессии также принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Для тайного голосования по итогам конкурса были предложены две кандидатуры: Александр Волков и Николай Кокин.

По результатам тайного голосования решением Собрания депутатов главой округа избран Александр Волков, за которого проголосовали 13 из 14 депутатов, присутствующих на сессии.

Родился и вырос он в Стугокрасненском районе. После окончания Стругокрасненской средней школы начал трудовую деятельность механизатором совхоза «Авангард». В 1984 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт и вступил в должность инженера совхоза «Авангард». В 1987 году стал главным инженером в колхозе «Революция».

С мая 1995 года по апрель 2003 года работал в должности заместителя главы администрации Стругокрасненского района – начальника управления сельского хозяйства района.

В 2003 году избран главой района.

В октябре 2008 года был повторно избран главой муниципалитета.