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Политика

Александр Волков избран главой Стругокрасненского муниципального округа

Главой Стругокрасненского муниципального округа избран Александр Волков. Об этом сообщает районная газета «Струги».

Александр Волков избран главой Стругокрасненского муниципального округа. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Сегодня состоялась третья сессия Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа. В работе сессии также принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Для тайного голосования по итогам конкурса были предложены две кандидатуры: Александр Волков и Николай Кокин.

По результатам тайного голосования решением Собрания депутатов главой округа избран Александр Волков, за которого проголосовали 13 из 14 депутатов, присутствующих на сессии.

Родился и вырос он в Стугокрасненском районе. После окончания Стругокрасненской средней школы начал трудовую деятельность механизатором совхоза «Авангард». В 1984 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт и вступил в должность инженера совхоза «Авангард». В 1987 году стал главным инженером в колхозе «Революция».

С мая 1995 года по апрель 2003 года работал в должности заместителя главы администрации Стругокрасненского района – начальника управления сельского хозяйства района.

В 2003 году избран главой района.

В октябре 2008 года был повторно избран главой муниципалитета.

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