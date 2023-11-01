Серебро взяли псковские фехтовальщицы на турнире в Смоленске
Серебряные награды взяла команда псковских фехтовальщиц на межрегиональном турнире, посвящённом Дню народного единства, который прошёл в Смоленске. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила один из тренеров спортсменок Элла Полторацкая.
Обладательницами серебряных наград стали Ева Белоцерковская, Татьяна Петрова, Алёна Павлова и Маргарита Павлюченко.
Им противостояло десять команд из Москвы, Московской области, Белоруссии и Смоленска.
В финале спортсменки уступили представительницам Московской области со счётом 36:31.
Напомним, что недавно псковичка Ева Белоцерковская смогла завоевать золотую медаль на этом турнире в индивидуальном зачёте, а псковские парни встали на третью ступень пьедестала командного первенства.
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