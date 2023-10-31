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Псковские фехтовальщики завоевали бронзу в турнире в Смоленске

Псковские спортсмены стали бронзовыми призёрами межрегионального турнира, посвящённого Дню народного единства, среди юношей 2009-2011 годов рождения. Соревнования прошли в Смоленске 30 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменов Элла Полторацкая.

Псковские фехтовальщики стали бронзовыми призёрами на турнире в Смоленске. Фото здесь и далее предоставила Элла Полторацкая

В составе команды бронзу завоевали Роман Колычев, Гордей Губкин и Ярослав Смирнов. Им противостояло шесть коллективов из Москвы, Московской области и Белоруссии.

«Мало оказалось участников на соревнованиях. Было заявлено 60, а оказалось 30 человек. К сожалению, не оказалось смоленских спортсменов. Всего три человека по протоколу. Это нас расстроило, потому что этот турнир входит в календарный план Федерации фехтования России», – заявила Элла Полторацкая.

Наш результат объективен – Элла Полторацкая

Тренер спортсменок пояснила, что её подопечные могли выступить лучше. «Хотя белорусы представили очень сильную команду. У них там были кандидаты в мастера спорта. У нас ребята гораздо скромнее. Мы пришли к выводу, что наш результат объективен. Другой пока, к сожалению, нам не по зубам», – сказала она.

За третье место была очень острая борьба

«За третье место была очень острая борьба. Сначала мы подумали, что легко их обойдём. Когда наши ребята выступали в личном зачёте, то легко выигрывали. Но когда белорусы вышли в команде, то начали достаточно серьёзно и сразу повели на три очка. Но мы в двух последних боях вырулили и выиграли. Поэтому для нас это оказалось отвоёванное место на 100 %», – поделилась впечатлениями Элла Полторацкая.

В двух последних боях псковичи вырулили и выиграли

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