Псковская фехтовальщица стала чемпионкой в турнире в Смоленске

12:11, 01 ноября 2023, ПАИ

Псковская спортсменка Ева Белоцерковская одержала победу в межрегиональном турнире, посвящённом Дню народного единства, среди спортсменов 2009-2011 годов рождения. Соревнования прошли в Смоленске 31 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Элла Полторацкая.

Еве Белоцерковской противостояло 50 человек из Москвы, Московской области, Белоруссии, Смоленска, Иваново и Калуги.

В финальном бою псковичка смогла одолеть спортсменку из Москвы со счётом 12:9.

Напомним, что недавно псковичи сумели взять бронзу на командных соревнованиях турнира в Смоленске.

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