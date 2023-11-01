Псковская фехтовальщица стала чемпионкой в турнире в Смоленске
Псковская спортсменка Ева Белоцерковская одержала победу в межрегиональном турнире, посвящённом Дню народного единства, среди спортсменов 2009-2011 годов рождения. Соревнования прошли в Смоленске 31 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Элла Полторацкая.
Еве Белоцерковской противостояло 50 человек из Москвы, Московской области, Белоруссии, Смоленска, Иваново и Калуги.
В финальном бою псковичка смогла одолеть спортсменку из Москвы со счётом 12:9.
Напомним, что недавно псковичи сумели взять бронзу на командных соревнованиях турнира в Смоленске.
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