Десять сайтов по продаже незарегистрированных в России лекарств выявили псковские полицейские

10:29, 02 ноября 2023, ПАИ

Десять сайтов по продаже незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратов выявили псковские полицейские совместно с сотрудниками других ведомств в октябре текущего года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Информацию о сайтах, нарушающих законодательство, передали в соответствующие органы с целью блокировки данных интернет-ресурсов.

Кроме того, с 3 по 10 октября в Псковской области сотрудники таможенных органов выявили шесть правонарушений, связанных с перемещением лекарственных препаратов. По данному факту возбудили дела об административной ответственности по статьям 16.2 части 1 и 16.3 КоАП РФ.