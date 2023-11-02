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Десять сайтов по продаже незарегистрированных в России лекарств выявили псковские полицейские

Десять сайтов по продаже незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратов выявили псковские полицейские совместно с сотрудниками других ведомств в октябре текущего года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Десять интернет-сайтов, которые нелегально продавали лекарственные препараты, выявили полицейские в Псковской области. Фото: ПАИ

Информацию о сайтах, нарушающих законодательство, передали в соответствующие органы с целью блокировки данных интернет-ресурсов.

Кроме того, с 3 по 10 октября в Псковской области сотрудники таможенных органов выявили шесть правонарушений, связанных с перемещением лекарственных препаратов. По данному факту возбудили дела об административной ответственности по статьям 16.2 части 1 и 16.3 КоАП РФ.

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