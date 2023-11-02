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Общество

Концерт «Струны и воздух» пройдёт в Пскове 5 ноября

Ансамблевый концерт из цикла «Струны и воздух» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в воскресенье, 5 ноября, в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: организаторы концерта

В концерте примут участие выпускница Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова и Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Михайлова, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова по специальности «домра» и «мандолина», лауреат международных конкурсов Екатерина Забайрачная.

В ансамблевом концерте «Струны и воздух» прозвучит духовная музыка XVII-XVIII веков: немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, итальянских композиторов, пишущих музыку для мандолины, – Антонио Лучо Вивальди, Филиппо Саули, Джованни Баттиста Джервазио, Аддиего Гуэрра, а также французского композитора и музыканта Пьетро Дени.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Пригласительные можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет.

Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта.

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