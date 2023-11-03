«Грибы не отпускают». Псковичи хвастаются ноябрьским урожаем

14:47, 03 ноября 2023, ПАИ

Грибной сезон продолжается в Псковской области. В начале ноября псковичам всё ещё удаётся находить грибы в лесу. Фотографиями своих находок они делятся в группе «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня гуляли, погода отличная», – написал один из грибников после прогулки в лесу Порховского района.



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников









В тихой охоте принимали участие даже домашние питомцы.

«Вот такая мини лесная прогулка вышла. Отличный результат после снега», – поделилась любительница тихой охоты.



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова









«Чудеса грибные! Интересно, к Новому году закончатся?» – пошутила одна из подписчиц в комментариях к публикации.

При этом кто-то из грибников считает, что сезон уже скоро закончится и в ближайшее время нового грибного урожая ждать не стоит. «А за окном ноябрь. Псковская область. Сезон закрыт, спасибо за всё, любимый лес», – поблагодарила участница сообщества.



Фото: Марина Сильченко



Фото: Марина Сильченко



Фото: Марина Сильченко





А тем временем в Палкинском районе продолжают находить маслят прямо за баней. «Маслята продолжают радовать!» – делятся жители.

Ранее сообщалось, что грибники находят «подморозовики» в псковских лесах, а также змей.