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Общество

«Грибы не отпускают». Псковичи хвастаются ноябрьским урожаем

Грибной сезон продолжается в Псковской области. В начале ноября псковичам всё ещё удаётся находить грибы в лесу. Фотографиями своих находок они делятся в группе «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня гуляли, погода отличная», – написал один из грибников после прогулки в лесу Порховского района.

  • Грибы Порховского района
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Грибы Порховского района
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Грибы Порховского района
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Грибы Порховского района
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Грибы Порховского района
    Фото: Дмитрий Калашников

В тихой охоте принимали участие даже домашние питомцы.

Фото: Дмитрий Калашников

«Вот такая мини лесная прогулка вышла. Отличный результат после снега», – поделилась любительница тихой охоты.

  • «Вот такая мини лесная прогулка вышла. Отличный результат, после снега»
    Фото: Татьяна Мочалова
  • «Вот такая мини лесная прогулка вышла. Отличный результат, после снега»
    Фото: Татьяна Мочалова
  • «Вот такая мини лесная прогулка вышла. Отличный результат, после снега»
    Фото: Татьяна Мочалова
  • «Вот такая мини лесная прогулка вышла. Отличный результат, после снега»
    Фото: Татьяна Мочалова
  • «Вот такая мини лесная прогулка вышла. Отличный результат, после снега»
    Фото: Татьяна Мочалова

«Чудеса грибные! Интересно, к Новому году закончатся?» – пошутила одна из подписчиц в комментариях к публикации.

При этом кто-то из грибников считает, что сезон уже скоро закончится и в ближайшее время нового грибного урожая ждать не стоит. «А за окном ноябрь. Псковская область. Сезон закрыт, спасибо за всё, любимый лес», – поблагодарила участница сообщества.

  • «Сезон закрыт, спасибо за всё, любимый лес»
    Фото: Марина Сильченко
  • «Сезон закрыт, спасибо за всё, любимый лес»
    Фото: Марина Сильченко
  • «Сезон закрыт, спасибо за всё, любимый лес»
    Фото: Марина Сильченко

А тем временем в Палкинском районе продолжают находить маслят прямо за баней. «Маслята продолжают радовать!» – делятся жители.

Фото: Людмила Фёдорова

Ранее сообщалось, что грибники находят «подморозовики» в псковских лесах, а также змей.

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