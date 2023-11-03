Себежская библиотека присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств – 2023»

12:48, 03 ноября 2023, ПАИ

Себежская центральная районная библиотека имени И. А. Бунина присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств – 2023». Об этом пишет газета «Призыв».

Участниками акции стали дети, посещающие школьные лагеря города. Работники библиотеки подготовили для ребят литературное путешествие «Вместе мы едины» ко Дню народного единства. Мероприятие состояло из станций, которые знакомили ребят с историей, символикой, фольклором, культурой и ремёслами народов России. Завершилось путешествие на станции, на которой участники все вместе вспомнили, что такое единство, и вырастили «цветок дружбы».

Напомним, что ранее Пушкинский заповедник присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств», которая проводится в рамках празднования Дня народного единства. «Ночь искусств» также пройдёт в Псковском музее-заповеднике. У комплекса «Палаты у Сокольей башни» откроется сразу несколько творческих мастерских и уникальные выставки.