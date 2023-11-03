В Дуброво Псковского района введён в эксплуатацию газопровод
Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Дуброво Псковского района сегодня, 3 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.
В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, глава Псковского района Наталья Федорова.
Символический огонь зажгли местные жители. Протяженность газопровода составляет около 17,3 километра, он позволяет подключить к газовым сетям в рамках догазификации почти 280 домовладений.
Всего от жителей Псковской области на день проведения мероприятия принято около 17 тысяч заявок, почти все они переведены в договоры, около 12,8 тысячи – или свыше 75 % от заключенных договоров – исполнены. Техническая возможность подключения создана для 24 тысяч домовладений.
Ранее сообщалось, что в правительстве Псковской области прошло заседание штаба по газификации.
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