Мужчина угнал автобус в Плюсском районе

12:08, 03 ноября 2023, ПАИ

26-летний безработный житель Плюсского района, не имеющий водительского удостоверения, угнал автобус. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

От дома в деревне Лосицы Плюсского района мужчина угнан автобус ПАЗ, принадлежащий одной из местных организаций. Автобус вскоре обнаружили в Плюссе на улице Комсомольской в технически исправном состоянии.

В пункт полиции по Плюсскому району явился молодой человек, который признался в том, что угнал автобус. Он пояснил, что сначала ему захотелось покататься на автобусе. Однако в ходе поездки он осознал, что совершил преступление, и решил чистосердечно в этом признаться в полиции.