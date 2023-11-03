Мужчина угнал автобус в Плюсском районе
26-летний безработный житель Плюсского района, не имеющий водительского удостоверения, угнал автобус. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
От дома в деревне Лосицы Плюсского района мужчина угнан автобус ПАЗ, принадлежащий одной из местных организаций. Автобус вскоре обнаружили в Плюссе на улице Комсомольской в технически исправном состоянии.
В пункт полиции по Плюсскому району явился молодой человек, который признался в том, что угнал автобус. Он пояснил, что сначала ему захотелось покататься на автобусе. Однако в ходе поездки он осознал, что совершил преступление, и решил чистосердечно в этом признаться в полиции.
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