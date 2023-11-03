Сгоревший памятник культурного наследия в Печорах осмотрели эксперты госконтроля

16:29, 03 ноября 2023, ПАИ

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», который был построен в 20-х годах прошлого века, сгорел сегодня, 3 ноября, в Печорах. Происшествие прокомментировал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, пишет «АиФ-Псков».

По его словам, у этого здания есть собственник, который уже привлекался к ответственности за ненадлежащее содержание памятника.

После того как произошло происшествие, на место пожара сразу выехали специалисты отдела государственного контроля комитета по охране объектов культурного наследия, заверил Вадим Нэдик. Это было сделано для того, чтобы была возможность зафиксировать техническое состояние здания и подготовить перечень первоочередных противоаварийных работ.

Кроме этого, экспертам предстоит определить меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Если строение будет невозможно восстановить после пожара, то собственник имеет право лишь на то, чтобы возвести на этом участке аналогичный дом – и по внешнему виду, и по пространственным габаритам, пояснил председатель профильного комитета.