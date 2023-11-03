Яблони зацвели в Псковской области в ноябре

16:25, 03 ноября 2023, ПАИ

В Себежском районе зацвели яблони. Фотографиями в группе газеты «Призыв» в социальной сети «ВКонтакте» поделился руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник.



Фото: Иван Мельник



Фото: Иван Мельник



Фото: Иван Мельник





«В ноябре цветут яблони, заплодоносил повторно сад, чудо природы», – рассказал он и добавил, что также «радуют ромашки и розы».

Ранее сообщалось, что в Стругокрасненском районе в середине сентября зацвели груши.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он также победил в конкурсе правительства на соискание грантовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Добавим, с участием сельхозпроизводителя был создан проект «СадОгород с Иваном Мельником», который можно посмотреть на телеканале «Первый Псковский».