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Общество

Яблони зацвели в Псковской области в ноябре

В Себежском районе зацвели яблони. Фотографиями в группе газеты «Призыв» в социальной сети «ВКонтакте» поделился руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник.

  • В Псковской области снова зацвели яблони
    Фото: Иван Мельник
  • В Псковской области снова зацвели яблони
    Фото: Иван Мельник
  • В Псковской области снова зацвели яблони
    Фото: Иван Мельник

«В ноябре цветут яблони, заплодоносил повторно сад, чудо природы», – рассказал он и добавил, что также «радуют ромашки и розы».

Фото здесь и далее: Иван Мельник

Ранее сообщалось, что в Стругокрасненском районе в середине сентября зацвели груши.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он также победил в конкурсе правительства на соискание грантовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Добавим, с участием сельхозпроизводителя был создан проект «СадОгород с Иваном Мельником», который можно посмотреть на телеканале «Первый Псковский».

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