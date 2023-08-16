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Три сельхозпроизводителя Себежского района получили гранты от правительства региона

Три сельхозпроизводителя Себежского района получили гранты от правительства Псковской области. Об этом сообщила газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Иван Мельник, Марина Балбышева и Елена Лебедева победили в конкурсе правительства на соискание грантовой поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Иван Мельник прошёл конкурсный отбор на получение гранта для развития садоводства в деревне Кицково, Марина Балбышева – на развитие овощеводства в деревне Селище, а Елена Лебедева – на развитие животноводства в деревне Сомино.

«Впереди у наших фермеров большая работа по эффективному освоению полученных финансов, достижение заявленных объёмов производства своей продукции и, конечно же, грамотная отчётность. Поздравляем наших предпринимателей с заслуженной победой в конкурсе и желаем им плодотворной работы», – отметил глава района Леонид Курсенков.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал об открытии к 2024 году в Себежском районе первого в регионе фруктохранилища с полным циклом автоматизации, развенчал миф о парафинировании яблок и дал рекомендации садоводам.

Добавим, что новый проект «СадОгород с Иваном Мельником» стартовал на телеканале «Первый Псковский». Первый выпуск проекта можно посмотреть здесь.

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