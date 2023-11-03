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Экономика

Денис Мантуров: Необходимо мотивировать инвесторов на освоение новых технологий и открытие производств

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетили в пятницу, 3 ноября, промышленные предприятия региона  

Первой точкой стал «Оско-инвест», где производят тарную доску и паллетные блоки. Это современное лесоперерабатывающее предприятие полного цикла, его работа позволяет улучшить экологическую обстановку в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе министерства.

Затем Денис Мантуров побывал на заводе «Титан-Полимер», который расположен в ОЭЗ «Моглино». Его производственные мощности полностью удовлетворяют потребности российского рынка в БОПЭТ-пленках. Развивается инвестиционный проект по производству ПЭТ/ПБТ гранул. При этом ПБТ-гранулы сейчас не производятся в России, что делает проект ещё более востребованным. 

Денис Мантуров на заводе "Титан-Полимер"

«Сегодня плодотворно поработали с промышленными предприятиями Псковской области и подробно рассмотрели как уже успешно реализованные проекты – «Оско-инвест», «Титан-Полимер», так и ряд новых, в том числе создание производства литий-ионных батарей. Поэтому наша общая задача – найти комплекс решений, которые позволят мотивировать инвесторов на создание этих производств, и в результате осваивать новые технологии. Со своей стороны окажем всестороннюю поддержку таким проектам, которая встанет в один ряд с уже действующими механизмами, которыми региональные компании активно пользуются. Имею в виду и ФРП, и компенсацию НИОКР и многие другие», – отметил Денис Мантуров по итогам осмотра производств.

Добавим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с просьбой о выделении дополнительных средств для РФРП в размере 250 млн рублей, а также 750 млн рублей на дальнейшее обновление общественного транспорта региона. Денис Мантуров пообещал рассмотреть такую возможность. 

Денис Мантуров с 2019 года является куратором Псковской области. Существует индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР) Псковской области. Текущая рассчитана до конца 2024 года, её планируют продлить. До 2030 года намерены реализовать ряд мероприятий в части промышленного, инвестиционного, сельскохозяйственного, туристического и жилищно-коммунального развития области.

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