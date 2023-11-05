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Происшествия

Мошенникам удалось получить на «Госуслугах» доступ к нескольким аккаунтам великолучан

Доступ к личным кабинетам нескольких великолучан на портале «Госуслуги» получили злоумышленники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенникам удалось получить на «Госуслугах» доступ к нескольким аккаунтам великолучан. Фото: ПАИ

По версии следствия, в Великих Луках 1 ноября нескольким жителям позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками сотовой компании. И под предлогом замены сим-карт они получили доступ к личным кабинетам собеседников на портале «Госуслуги».

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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