Мошенникам удалось получить на «Госуслугах» доступ к нескольким аккаунтам великолучан
Доступ к личным кабинетам нескольких великолучан на портале «Госуслуги» получили злоумышленники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в Великих Луках 1 ноября нескольким жителям позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками сотовой компании. И под предлогом замены сим-карт они получили доступ к личным кабинетам собеседников на портале «Госуслуги».
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
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05 ноября 2023
Мошенникам удалось получить на «Госуслугах» доступ к нескольким аккаунтам великолучан