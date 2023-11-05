Мошенникам удалось получить на «Госуслугах» доступ к нескольким аккаунтам великолучан

09:30, 05 ноября 2023, ПАИ

Доступ к личным кабинетам нескольких великолучан на портале «Госуслуги» получили злоумышленники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках 1 ноября нескольким жителям позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками сотовой компании. И под предлогом замены сим-карт они получили доступ к личным кабинетам собеседников на портале «Госуслуги».

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.