В Пскове задержали мужчину, разбившего витрину в кафе

10:39, 05 ноября 2023, ПАИ

Подозреваемого в повреждении имущества оперативно задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипажу группы задержания Росгвардии поступило сообщение, что из кафе на улице Советской Армии на пульт дежурного поступил сигнал тревоги. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что неизвестный повредил витрину кафе и два стеклопакета.

Росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых мужчину задержали. Им оказался 38-летний пскович.

По факту повреждения имущества кафе проводится проверка.