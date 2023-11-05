Продолжается поиск пропавшего великолучанина

11:33, 05 ноября 2023, ПАИ

39-летнего Александра Лобанова продолжает разыскивать полиция в Великих Луках. С 22 марта 2022 года местонахождение великолучанина не установлено, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).