Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Себеже
Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Себеже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, ночью 2 ноября у дома на улице Пролетарской в Себеже полицейские остановили для проверки автомашину «Тойота». Выяснилось, что ею управлял 24-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В пресс-службе также напомнили, что в соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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05 ноября 2023
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