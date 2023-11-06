Тематическая смена «Школа педагогического успеха» стартовала в Псковской области

19:54, 06 ноября 2023, ПАИ

Тематическая смена «Школа педагогического успеха» для учеников психолого-педагогических классов стартовала на базе регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега» в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

В течение недели обучающиеся профильных классов будут проходить тренинги, знакомиться с профессией педагога и посещать псковские образовательные организации с профоориентационными экскурсиями.

Участниками смены стали 16 учеников психолого-педагогических классов из Великих Лук, Опочецкого, Невельского, Островского и Пустошкинского районов.

На торжественном открытии смены к старшеклассникам обратились заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова, финалист всероссийского этапа конкурса «Учитель года России – 2023» Иван Марченко и директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская.

Другие тематические смены «Школа педагогического успеха» запланированы на весну и лето.

Организатором смены выступает комитет по образованию Псковской области. Образовательные мероприятия проведут специалисты центра «Вега» и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

Напомним, что в 2023–2024 учебном году в Псковской области начали работу десять психолого-педагогических классов.

Ранее, с 26 по 30 июня, для учеников психолого-педагогических классов Пскова прошла Летняя школа на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО.