Невельчанин осужден за убийство собутыльника

10:21, 07 ноября 2023, ПАИ

Житель Невеля признан виновным в избиении своего собутыльника, что привело к его смерти. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что вечером 30 сентября 2022 года подсудимый выпивал в компании вместе с потерпевшим. Между подсудимым и потерпевшим произошла ссора, а затем и драка, в ходе которой мужчина нанёс собутыльнику два удара в висок. 3 октября от полученных ранений мужчина скончался.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, показания давать отказался.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.