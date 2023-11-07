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Происшествия

Невельчанин осужден за убийство собутыльника

Житель Невеля признан виновным в избиении своего собутыльника, что привело к его смерти. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что вечером 30 сентября 2022 года подсудимый выпивал в компании вместе с потерпевшим. Между подсудимым и потерпевшим произошла ссора, а затем и драка, в ходе которой мужчина нанёс собутыльнику два удара в висок. 3 октября от полученных ранений мужчина скончался.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, показания давать отказался.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

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