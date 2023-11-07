В Псковском районе 17-летний подросток попался при попытке сбыть крупную партию наркотиков

10:50, 07 ноября 2023, ПАИ

В Псковском районе подросток подозревается в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

В отношении 17-летнего жителя Пустошкинского района возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Вечером 19 октября подросток приехал в одну из деревень Псковского района, в которой из тайника достал наркотики для их дальнейшей продажи. Однако здесь его задержали сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области.

Сейчас следователи при оперативном сопровождении сотрудников УКОН УМВД России по Псковской области продолжают проводить следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.