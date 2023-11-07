Почти 30 человек пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

11:16, 07 ноября 2023, ПАИ

28 человек получили травмы различной степени тяжести в ДТП в Псковской области с 30 октября по 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Всего за этот период сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 18 ДТП.

Кроме того, полицейские пресекли 1 313 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 37 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Помимо этого, в регионе задержали семерых водителей за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.