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Происшествия

Почти 30 человек пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

28 человек получили травмы различной степени тяжести в ДТП в Псковской области с 30 октября по 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

28 человек пострадало в ДТП в Псковской области. Фото: ПАИ

Всего за этот период сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 18 ДТП.

Кроме того, полицейские пресекли 1 313 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 37 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Помимо этого, в регионе задержали семерых водителей за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

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