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Происшествия

Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

Мошенники обманом завладели деньгами жителей Пскова, Великих Лук и Новосокольников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. Фото: ПАИ

По версии следствия, неизвестные позвонили нескольким жителя региона и под предлогами якобы предотвращения попыток оформления на них кредитов завладели сбережениями собеседников. Также злоумышленники предлагали получить дополнительный заработок в интернете.

А некоторые жители Псковской области недосчитались денег после операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В общей сложности злоумышленники положили себе в карман около двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование.

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