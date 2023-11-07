Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

11:52, 07 ноября 2023, ПАИ

Мошенники обманом завладели деньгами жителей Пскова, Великих Лук и Новосокольников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные позвонили нескольким жителя региона и под предлогами якобы предотвращения попыток оформления на них кредитов завладели сбережениями собеседников. Также злоумышленники предлагали получить дополнительный заработок в интернете.

А некоторые жители Псковской области недосчитались денег после операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В общей сложности злоумышленники положили себе в карман около двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование.