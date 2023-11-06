В Финляндии поддержали идею упростить конфискацию домов у россиян
Депутаты финского парламента от приграничных с Россией регионов одобрили инициативу правительства по упрощению процедуры изъятия недвижимости у россиян, с которыми невозможно связаться или которые просрочили платежи, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Yle.
«Процедура принудительного отчуждения недвижимости россиян должна быть упрощена. Такого мнения придерживаются депутаты избирательных округов Юго-Восточной Финляндии, Саво-Карелия и Лапландия, расположенных вблизи восточной границы», – говорится в сообщении.
По данным издания, депутаты считают, что принудительное отчуждение имущества российских граждан следует упростить, особенно когда владелец не исполняет свои обязательства, не использует имущество или находится под санкциями.
Ранее сообщалось, что в Финляндии планируют ужесточить условия получения гражданства.
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