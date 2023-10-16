Финляндия планирует усложнить условия получения гражданства

19:24, 16 октября 2023, ПАИ

Правительство Финляндии намерено ужесточить условия получения гражданства, сообщает агентство «Интерфакс».

«Цель состоит в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция», – заявила газете Helsingin Sanomat министр внутренних дел Мари Рантанен.

Так, необходимый для получения гражданства срок проживания в стране планируется увеличить с пяти до восьми лет. Вводится экзамен на знание финского языка. Будет проверяться своевременность оплаты налогов и прочих государственных сборов. Двойное гражданство будет введено на основе взаимности государств.

Планируется также ужесточить ответственность за обман государства или получение гражданства нечестным путём. Виновных может ждать наказание вплоть до лишения гражданства.

Изменения, связанные с увеличением минимального срока пребывания в стране, планируется ввести в действие с осени нынешнего года, а к обсуждению законопроекта об экзамене на гражданство парламент приступит, как ожидается, весной 2025 года.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости или доли, принадлежащей россиянам.