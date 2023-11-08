В Пыталово продолжат реализовывать проекты для развития округа

10:10, 08 ноября 2023, ПАИ

Перспективы развития Пыталовского муниципального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с руководителем округа Верой Кондратьевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«До этого Вера Кондратьева была главой Пыталовского района, и последние годы муниципалитет показывал хорошие результаты социально-экономического развития, а по некоторым направлениям был в первой пятерке», – отметили в пресс-службе.

«Поздравляю вас со вступлением в новую должность, вы много сделали для муниципалитета, люди это видят и ценят», – сказал губернатор.

Вера Кондратьева в свою очередь поблагодарила главу региона за поддержку и добавила, что за пять лет работы муниципальная команда многому научилась у областных специалистов – появился практический опыт в реализации разных проектов, составлении заявок для участия в региональных и федеральных программах.

«Мы держим курс только на развитие, будем во всем этому следовать», – отметила она.

Пыталовский муниципальный округ образован в результате объединения городского поселения Пыталово, Гавровской, Линовской, Утроинской волостей. Законом Псковской области административным центром утвержден город Пыталово. Границы муниципального округа полностью совпадают с границами упраздненного Пыталовского района. Ранее в Пыталовском районе было более 300 населенных пунктов с населением меньше 100 человек. Муниципальная реформа позволит Пыталовскому округу участвовать в большем количестве проектов, ведь будет учитываться все население муниципалитета, добавили в пресс-службе.

«Это большой плюс. На встречах с населением мы как раз об этом говорили. По той причине за создание муниципального округа мы были двумя руками за. Участие в программах – подспорье, которое нам даёт возможность что-то приобрести, отремонтировать, где-то продвинуться вперёд. Главная задача – получение средств и строгий контроль за их реализацией», – сказала Вера Кондратьева.

Активность жителей муниципалитета позволяет привлекать на развитие территорий грантовые средства. Так, подаются заявки в рамках инициативного бюджетирования, создаются территориальные общественные самоуправления – их уже 21. Успешные практики инициируют цепную реакцию, все больше людей хотят благоустроить свой двор или территорию поселка.

Дополнительно Михаил Ведерников напомнил, что муниципалитетам области в 2024 году будет оказана поддержка в 100 млн рублей из регионального бюджета на создание проектно-сметной документации: «Пользуйтесь активно».

Вера Кондратьева также подняла вопрос обеспечения безопасности приграничных территорий – для этого ведется взаимодействие с пограничной службой, правоохранителями, ведет дежурство межмуниципальный отряд «Дружины». Также в приоритете местных властей – работа с гражданами, их просьбами и инициативами.

«Мы ничего не сможем сделать без поддержки людей. Учитывая мнение населения, мы и дальше будем реализовать те проекты, которые будут способствовать развитию округа», – подытожила глава округа.

«Вы руководитель энергичный, опытный, муниципальная команда – хорошая. Уверен, что у вас все получится», – заключил губернатор.

Напомним, что Вера Кондратьева вступила в должность главы Пыталовского муниципального округа 31 октября.