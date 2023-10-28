100 млн рублей зарезервируют для финансирования муниципальных расходов районов Псковской области

13:43, 28 октября 2023, ПАИ

100 млн рублей будет зарезервировано на следующий год для финансирования расходов муниципальных образований Псковской области на разработку проектно-сметной документации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В районах это один из самых болезненных вопросов. Зачастую муниципалитет готов и стремится принять участие в нацпроектах и госпрограммах, но не может этого сделать из-за отсутствия средств на подготовку проектной документации», – уточнил глава региона.

Также он добавил, что для районов это серьёзные деньги и вопрос без вмешательства региональных властей не решить.

«Поэтому вместе с Александром Котовым [спикером Псковского областного Собрания. – Прим. ПАИ] приняли решение сформировать резерв, откуда будем выделять финансирование в порядке обоснованности и необходимости проведения мероприятий», – написал Михаил Ведерников.

По мнению губернатора, такой подход позволит районам активнее участвовать в различных федеральных проектах, конкурсах и программах.