Итоги визита преподавателей из Эфиопии подвели в ПсковГУ

10:17, 08 ноября 2023, ПАИ

В Псковском государственном университете подвели итоги двухнедельного обучения делегации из Эфиопии по программе «Практический курс русского языка как иностранного: от языка к культуре», которую реализовывал вуз в рамках проекта «Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

С приветственным словом к присутствующим обратилась первый проректор вуза Ольга Серова.

«Вы все прошли это обучение, но, мне кажется, здесь самое главное, чтобы от этого обучения осталось доброе ощущение, дружеское. Мы всегда будем рады вас видеть в ПсковГУ, в том числе, возможно, с личными визитами. Ну и, конечно, мы надеемся, что у нас получится реализовать совместные проекты между университетами», – отметила первый проректор вуза.

Начальник отдела академической мобильности и межвузовского сотрудничества Ольга Ткачева подчеркнула, что участники извлекли большую практическую пользу от погружения в русскую среду, русский язык и в историю Псковского края.

В ходе встречи всем участникам вручили сертификаты о прохождении программы. С ответным словом от делегации выступил преподаватель общеобразовательного учреждения «Школа прогресс академи» Александр Берхану Гезахень и поблагодарил организаторов и преподавателей программы.

«Мне всё очень понравилось: с преподавателями было легко и интересно общаться, а программа была разнообразной, и мы многое успели посмотреть. Я не знал, что в таком маленьком городе, как Псков, можно столько увидеть такого, чего нет, возможно, больше в мире», – сказал он.

Напомним, оператором и ключевым организатором проекта по популяризации русского языка и российского образования в странах Африки при поддержке Министерства науки и высшего образования России в 2023 году выступает РХТУ имени Д. И. Менделеева. В рамках выполнения указа президента РФ от 31 марта 2023 года № 229 по укреплению позиций России в мировом гуманитарном пространстве, формированию её позитивного восприятия за рубежом, укреплению позиций русского языка в мире и его позиций как языка международного общения Менделеевский университет обеспечит организационное, информационное и методическое сопровождение программы.

Цель масштабного проекта – укрепление партнёрских связей между Россией и образовательными организациями Африки.

Партнёром РХТУ имени Д. И. Менделеева в реализации проекта «Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки» выступает Институт Африки РАН.