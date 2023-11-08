65 человек погибли при пожарах в Псковской области за десять месяцев

11:13, 08 ноября 2023, ПАИ

3 123 пожара зарегистрировали в Псковской области за десять месяцев этого года. При этом погибло 65 человек, травмы получили 40 человек. Из числа погибших людей 34 – лица без определённого рода деятельности, 23 – люди пенсионного возраста, трое – рабочие, четверо – инвалиды, один – ребёнок, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За десять месяцев пожары уничтожили 313 строений, 21 единицу автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 71 млн 672 тысяч рублей. При пожарах спасено 318 человек, материальных ценностей – на сумму 16 млн 93 тысячи рублей, 649 строений, 100 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (2 496 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (281 случай), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (142 случая), поджоги (77), происшествия на транспорте (68), иные причины (59).