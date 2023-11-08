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Общество

Учреждения культуры планируют отремонтировать в Локнянском округе

Учреждения культуры планируют отремонтировать в Локнянском муниципальном округе. В настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации на ремонт детской школы искусств и библиотеки. Об этом сообщил глава муниципального округа Иван Белугин в ходе совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году в здании Локнянской библиотеки при поддержке областного бюджета отремонтировали кровлю, заменили несколько окон, сообщил Иван Белугин и поблагодарил губернатора за оказанную поддержку. В данный момент совместно с комитетом по культуре области разрабатывается индивидуальный эскиз проекта на внутренние работы в библиотеке.

Кроме того, Иван Белугин обратился за поддержкой в подготовке проекта на ремонт детской школы искусств. Ранее там уже заменили окна и отремонтировали кровлю. Теперь и внутренние помещения нуждаются в обновлении.

Михаил Ведерников напомнил, что из регионального бюджета будет направлено 100 млн рублей для помощи муниципалитетам в подготовке ПСД. «Это решение мы принимали вместе с Александром Котовым [председатель Псковского областного Собрания депутатов. – ПАИ] как раз для таких муниципалитетов, как Локнянский район. Очевидно, что на данном этапе самостоятельно подготовить проектно-сметную документацию вы не сможете, а возможности для развития должны быть у каждого нашего муниципалитета», – добавил губернатор.

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