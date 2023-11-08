В Дедовичах двое мужчин залезли в чужую машину и украли магнитолу

16:04, 08 ноября 2023, ПАИ

Двое безработных мужчин украли автомагнитолу в Дедовичах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчины проникли в чужой автомобиль ВАЗ-2104 на улице Октябрьской через незапертую дверь и украли автомагнитолу. Владелец обратился за помощью в МО МВД России «Дедовичский».

В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий установлены подозреваемые в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались безработные местные жители. Похищенная автомагнитола обнаружена и изъята. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

Кроме того, один из мужчин подозревается ещё и в краже сотового телефона у одного своего знакомого. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела. Ведётся следствие.