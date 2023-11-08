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Жителю Пыталовского района грозит тюрьма за угон автомобиля и пьяную езду

Жителю Пыталовского района грозит тюрьма за вождение в нетрезвом виде и угон автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Жителю Пыталовского района грозит тюрьма за угон автомобиля и пьяную езду. Фото: ПАИ

27-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Однако он должных выводов не сделал и вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования по прибору и медицинского освидетельствования отказался.

В этот же день он совершил неправомерное завладение автомобилем своего знакомого.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по части 1 статьи 166 УК РФ (угон).

Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

За преступление, предусмотренное частью 1 статьи 166 УК РФ, мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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