Жителю Пыталовского района грозит тюрьма за угон автомобиля и пьяную езду

17:10, 08 ноября 2023, ПАИ

Жителю Пыталовского района грозит тюрьма за вождение в нетрезвом виде и угон автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

27-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Однако он должных выводов не сделал и вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования по прибору и медицинского освидетельствования отказался.

В этот же день он совершил неправомерное завладение автомобилем своего знакомого.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по части 1 статьи 166 УК РФ (угон).

Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

За преступление, предусмотренное частью 1 статьи 166 УК РФ, мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.