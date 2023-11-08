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Общество

Пресс-конференция о борьбе с сахарным диабетом проходит в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая запуску в Псковской области новой федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом», проходит в медиацентре ПАИ.

Как программа будет реализована в Псковской области, когда заработает региональный центр, что такое школа сахарного диабета, какое диагностическое оборудование закупят для районных и межрайонных больниц, как планируется привлекать специалистов для работы?

Пресс-конференция о борьбе с сахарным диабетом проходит в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Об этом и многом другом рассказывают заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина и главный внештатный эндокринолог Псковской области Елена Ильяшенко.

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