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Общество

Псковская область получит более 75 млн рублей на создание эндокринологического центра

Псковская область получит более 83 млн рублей на создание регионального эндокринологического центра и оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета. Согласно росписи бюджетных трансферов в распоряжениях правительства России за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, Псковская область получит 8,2 млн рублей на оснащение сельских больниц оборудованием для выявления сахарного диабета и 75,5 млн рублей – на создание эндокринологического центра. 

Псковская область получит более 83 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом. Фото: ПАИ

Федеральное финансирование позволит провести техническое обновление медицинских учреждений практически во всех регионах, в том числе в сельской местности. Туда поставят лабораторное оборудование и специальные приборы для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом, отметили в пресс-службе правительства России.

Средства получат 36 регионов, в числе которых Псковская область. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого началась в 2023 году. Его основные цели – раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ борьбы с этим заболеванием. Федеральный проект предусматривает создание единой сети региональных эндокринологических центров для проведения диагностики и оказания своевременной медицинской помощи людям, страдающим от сахарного диабета.

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