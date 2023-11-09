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Происшествия

Житель Локнянского района украл клад

Житель Локнянского района украл у приятеля 400 тысяч рублей, которые тот зарыл под камнем на своём участке. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Житель Локнянского района украл зарытый у приятеля под камнем клад в размере 400 тысяч рублей. Фото: ПАИ

48-летний мужчина узнал от своего приятеля, с которым они часто собираются вместе и выпивают, что у него под большим камнем на окраине его земельного участка закопаны 400 тысяч рублей. Мужчина пришёл к дому друга, отыскал на окраине приусадебного участка камень, под которым нашёл деньги в размере 400 тысяч рублей, и украл их.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере).

С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств мужчине назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, которое на основании части 2 статьи 53.1 УК РФ заменено принудительными работами на срок один год и шесть месяцев с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы.

Кроме того, в пользу друга злоумышленника взыскано 387 700 рублей.

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