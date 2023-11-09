Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за двое суток

11:45, 09 ноября 2023, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, бесхозное строение сгорело на улице Юрьевской в Печорах. Удалось спасти от огня жилой дом. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём неизвестного лица.

В селе Ляды Плюсского района на улице Советской в бесхозном строении сгорел мусор. Здание спасено. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В деревне Пески Плюсского района в жилом доме в пристройке огонь повредил стену и потолочное перекрытие. Дом спасли. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри жилого дома.

На улице Матросова в Новосокольниках в двухэтажном многоквартирном жилом доме в квартире на первом этаже тлел матрас. Квартиру спасли. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электрооборудования.